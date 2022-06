Früherer Weltmeister Hill über Piquets Entgleisung: Inakzeptabel

LONDON: Nach der rassistischen Entgleisung von Nelson Piquet gegen Superstar Lewis Hamilton hat der frühere Formel-1-Weltmeister Damon Hill eine Entschuldigung gefordert. Als «völlig inakzeptabel» bezeichnete der englische Champion von 1996 die älteren Aussagen des Brasilianers Piquet (69), in denen dieser Hamilton in einem Interview verunglimpft hatte.

Selbst wenn man «mögliche Missverständnisse» bei den sprachlichen Unterschieden in Betracht ziehe, «ist das sicher etwas, das eine Entschuldigung erfordert», sagte Hill (61) am Mittwoch englischen Medien zufolge. «Aber ich bin mir nicht sicher, welche Art von Entschuldigung ausreichend wäre. Es ist wirklich sehr traurig.»

Hintergrund von Piquets abfälligen Äußerungen war der Unfall zwischen dem Mercedes-Piloten Hamilton und Red-Bull-Fahrer Max Verstappen beim Rennen in Silverstone vor einem Jahr. Nach Ansicht von Piquet war ein Fehler Hamiltons der Grund. Der zuvor führende Verstappen war ausgeschieden, Hamilton gewann trotz einer Zeitstrafe den Grand Prix. Piquet ist der Vater von Verstappens Lebensgefährtin.

Allen voran die Formel 1 und der Automobil-Weltverband Fia haben Nelson Piquets Aussagen verurteilt. Spekuliert wird, dass der Brasilianer von der Formel 1 aus dem Fahrerlager ausgesperrt werden könnte. Hill, der als TV-Experte für Sky Sports F1 tätig ist, denkt jedenfalls nicht, dass Piquet «sehr willkommen wäre, wenn er auftauchen würde».

Ein Jahr nach dem umstrittenen Vorfall zwischen Hamilton und Verstappen in Silverstone kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende für den zehnten Saisonlauf nach Großbritannien zurück. Hamilton hat eine entschiedene Reaktion auf Piquets Entgleisung gefordert. «Es war genug Zeit zu lernen. Jetzt ist es Zeit zu handeln», schrieb der siebenmalige Weltmeister in den Sozialen Medien.