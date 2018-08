Von: Hans Fritschi | 26.08.18

Momentan blühen die Kanonenkugel-Bäume wieder einmal. Sie bilden unglaublich schöne Blüten, die auch atemberaubend gut riechen. Doch ihre Früchte, die eben genau wie Kanonenkugeln aussehen, stinken für uns Menschen wie die Pest.

Hübsche Blüten bilden sich am Erdnussbutter-Busch.

Wenn ich das nächste Mal eine Frucht des Kanonenkugel-Baums zu fassen kriege, werde ich sie den Hühnern verfüttern. Aber – gemäß Internet – soll eine Vervielfältigung auch über das Abmoosen möglich sein, den Test machen wir gerade.

Ich hatte bei der Nachzucht von Kanonenkugel-Bäumen (Couroupita guianensis) aus Samen bislang nur einen einzigen Erfolg und erst jetzt ist mir klar geworden, warum dem so ist. Wenn die schweren Früchte dieses äußerst attraktiven Baums auf den Boden stürzen, bricht die Schale meis­tens auf und die Samen, die von einer stinkenden Pulpe umgeben sind, riechen fürchterlich. Nur schnell unter den Boden damit!

Samen sollen durch den Magen

Doch was für uns grauenhaft stinkt, finden andere Tiere wohlriechend und diese Samen schmecken ihnen offenbar, denn Schweine oder auch Hühner fressen sie mit Genuss. Und diese seltsamen Samen müssen, um überhaupt keimen zu können, durch einen Magen hindurch. Eine Strategie, die die Samen zum Laufen bringt, die Ausbreitung der Pflanze fördert. Dass einer meiner Samen dennoch gekeimt hat, liegt wohl daran, dass ich deren eine Frucht weit weg von meinen üblichen Pflanzbeeten verfaulen ließ und dieser Prozess ist mit einem Durchlauf durch einen Magen vergleichbar.

Schöne Blüten und gute Früchte

Die Blüten des Kanonenkugel-Baums sind sehr schön.

Auch ein anderes Gewächs im Garten liefert momentan hübsche, filigrane, gelbe Blüten. Auch hierbei handelt es sich um eine Pflanze die ursprünglich aus Südamerika stammt, um den Erdnussbutterbusch (Bunchosia argentea). Das Fruchtfleisch der knallig roten Früchte schmeckt wie Erdnussbutter. Wenn sie reif sind, muss man allerdings rasch zuschlagen, denn die Ameisen lieben diese Frucht auch.

Hier haben wir den Fall, dass die schönen Blüten (die allerdings nicht riechen) auch gute, wohlschmeckende Früchte liefern, wie man es aus dem Hinterkopf heraus eigentlich generell erwartet. Und diese Samen müssen ganz rasch gepflanzt werden, weil sie nur sehr kurz keimfähig sind. Das ist ja beim Kakao auch so, sind die Samen einmal aus der Schale, sind sie nur etwa zehn Tage keimfähig. Deshalb verschicken wir an unsere Interessenten in Thailand, die es einmal mit Kakao probieren wollen, ganze Früchte, da kommen die Samen sicher auch in Buriram oder Hintertupfigen keimfähig an.

Eine weitere Pflanze, die schöne Blüten hat und auch wohlschmeckende Früchte liefert, ist das große Fensterblatt (Monstera deliciosa, was mit „delikatem Monster“ verdeutscht werden kann). Die Monstera ist in Europa seit Jahrzehnten eine beliebte Zimmerpflanze; sie kann in der Natur gut neun Meter hoch wachsen, was den ersten Teil des Namens erklärt. Ich habe zwei davon vor einem Jahr aus Kolumbien mitgebracht, und eine ist schon über drei Meter hoch gewachsen.

Inzwischen kennen auch die Thais die Monstera, und ich konnte vor einigen Monaten sogar einige mit panaschierten Blättern besorgen. Ich bin natürlich sehr auf die ersten Früchte gespannt, die ja ganz toll (deliciosa) schmecken sollen.