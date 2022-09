Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

In beiden Filialen des Old German Beerhouse wird die „Promotion für trockene Kehlen“ auch im August fortgesetzt. Foto: Old German Beerhouse

BANGKOK: Seit 35 Jahren serviert das Old German Beerhouse anspruchsvollen Gästen in Bangkok deutsche Spitzenküche. Genießen Sie einen Hauch von Geschichte, immer noch unter der gleichen Familienführung.

Wählen Sie zwischen zwei kulinarischen Standorten und in beiden Restaurants werden erfrischende Spezialangebote für trockene Kehlen angeboten.

Altdeutsche Bierstube in der 11

Sukhumvit Soi 11 Erdgeschoss des Eleven Hotel

Telefon 02 126 6862

Google Map

Altdeutsches Bierhaus in der 13, Treffpunkt der deutschsprachigen

​

Sukhumvit Soi 13 Erdgeschoss des Trendy Building

Telefon 02 168 7898

Google Map

Beide Restaurants haben täglich geöffnet! Zum Frühstück ab 8 Uhr, bis spät nachts um 2 Uhr.

Sport Liveübertragung

Livestream auf unseren großen TV-Bildschirmen. Wir zeigen alle Spiele der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der englischen Premier League und der Formel 1 zu den üblichen Spielzeiten während unseren Öffnungszeiten.

Private Feiern

Sie haben eine private Feier oder eine Betriebsveranstaltung geplant? Warum nicht in der Alten Deutschen Bierstube. Mit einer Vielzahl an leckeren Speisen, wie z.B. deutsch-thailändisches oder internationales Buffet, und das alles zu erschwinglichen Preisen. Betriebsausflug, Party, Seminar, Jubiläumsfeier, neues Haus, neuer Job, Hochzeiten, Sportveranstaltungen, Versammlungen, etc. mit 5-Sterne-Catering, damit Ihre Veranstaltung ein unvergessliches Erlebnis wird. Sagen Sie uns einfach, was Sie wollen, und überlassen Sie uns die Details.

Mehr erfahren Sie über unserer Webseite oder auf Facebook.