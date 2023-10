Von: Björn Jahner | 18.10.23

BANGKOK: Als Geschenk an alle männlichen Polizeibeamten zum Nationalen Polizeitag am 17. Oktober 2023 hat der neu ernannte Chef der Nationalen Polizei, Pol. Gen. Torsak Sukvimol, offiziell die seit langem geltende Regel des „3-seitigen weißen“ Haarschnitts abgeschafft.

Nach der alten Vorschrift müssen Polizisten den einheitlichen Haarschnitt einhalten, der vorsieht, dass die Seiten und der Hinterkopf so kurz geschoren werden, dass das „Weiß“ der Kopfhaut zu sehen ist, und dass das Haar auf der Oberseite nicht länger als 3 Zentimeter sein darf.

Die neue Vorschrift, die am Dienstag in Kraft trat, erlaubt bis zu 1 cm lange Haare an den Seiten sowie am Hinterkopf und nicht länger als 5 cm am Oberkopf.

Torsak sagte letzte Woche, dass die lockere Frisur auch verdeckte Ermittler schützen wird, die von Aufständischen im tiefen Süden leicht erkannt und ins Visier genommen werden könnten. Mit dem früheren Kurzhaarschnitt konnten sie sich nur als buddhistische Mönche ausgeben, sagte der Polizeichef.

Nach der neuen Vorschrift können Beamte, die in Risikobereichen, bei nachrichtendienstlichen Operationen oder Drogenermittlungen tätig sind, eine Frisur tragen, die hinten kurz und oben lang ist, sofern dies angemessen ist und von den Vorgesetzten genehmigt wird.

Die Regelung für weibliche Polizeibeamte in Uniform bleibt unverändert: Beamtinnen, deren Haare länger als schulterlang sind, müssen sie zu einem Dutt zusammenbinden und dürfen nur schwarzen Haarschmuck verwenden. Zöpfe, Pferdeschwänze und Pony sind weiterhin verboten.

Polizeibeamten in Uniform ist es außerdem untersagt, Wet-Style-Haarprodukte und Haarfärbemittel zu verwenden, es sei denn, sie sind schwarz.