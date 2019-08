Fristablauf für SIM-Registrierung

Von: Björn Jahner | 23.08.19

In den südlichsten Provinzen des Landes läuft die Deadline zur Registrierung von SIM-Karten. Foto: epa/Barbara Walton

THAILAND: Mobiltelefonnutzer im tiefen Süden des Landes haben noch bis Ende Oktober Zeit, ihre SIM-Karte bei den Behörden im Rahmen der Verschärfung des Sicherheitsgesetzes auf Anordnung des Internal Security Operations Command (Isoc) zu registrieren.

Gemäß Isoc-Sprecher Generalmajor Thanathip Sawangsaeng sei die SIM-Karten-Registrierungspflicht eine der Schüsselmaßnahmen, um die gewaltsamen Unruhen in Pattani, Yala und Narathiwat zu bekämpfen und nützlich in den strafrechtlichen Ermittlungen bei Bedrohungen der Sicherheit. Sie gilt ausschließlich für die Einwohner der drei Krisenprovinzen sowie vier benachbarten Bezirken in Songkhla. Bisher wurden 148.796 SIM-Karten registriert.