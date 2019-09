Frisches Obst fliegt kostenlos mit

THAILAND: Vier thailändische Fluggesellschaften bieten einen neuen Service an, mit dem Passagiere bis zum 31. Januar nächsten Jahres in ausgewählten südlichen Provinzen bis zu 20 Kilogramm frisches Obst kostenlos mitführen können.

Bei den teilnehmenden Fluggesellschaften handelt es sich um Bangkok Airways, Nok Air, Thai AirAsia und Thai Smile. Die Kampagne wurde vom Department of Internal Trade (DIT) initiiert und wird vom Department of Airports (DOA) unterstützt. Sie zielt darauf ab, Reisende dazu zu ermutigen, mehr frisches Obst wie Mangostane, Rambutan sowie Longan zu kaufen und somit die Lokalwirtschaft in den Südprovinzen anzukurbeln. Durian hingegen werden wegen ihres starken Geruchs nicht befördert. Die fünf teilnehmenden Provinzen sind Narathiwat, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Trang und Chumphon. Passagiere, die frisches Obst aufgeben möchten, müssen die vom DIT bereitgestellten Pappschachteln verwenden. Die Kartons gibt es in zwei Größen – fünf Kilogramm und zehn Kilogramm. Sie sind kostenlos am Informationsschalter an jedem Flughafen erhältlich.