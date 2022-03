Von: Björn Jahner | 20.03.22

PATTAYA: Im Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya sind frische, aus Dänemark importierte Miesmuscheln eingetroffen – denn der Gourmet weiß: „Importierte Ware ist nicht unbedingt immer besser, aber Muscheln sind es!“

Nur für kurze Zeit erhältlich:

Miesmuscheln aus Dänemark

Seemannsart



(in Weißwein, Zwiebeln, Knoblauch und Kräutern)

590 Baht (klein) / 790 Baht (groß)

Miesmuscheln in Hummersauce

590 Baht (klein) / 790 Baht (groß)

Spaghetti mit Miesmuscheln und herzhafter Tomatensauce

550 Baht (klein) / 790 Baht (groß)

Mehr erfahren unter Casa Pascal.com.