Von: Björn Jahner | 23.09.21

PATTAYA: Viele Bäckereien sind während der Pandemie geschlossen – doch das Restaurant Casa Pascal lässt Sie nicht im Stich, damit Sie beim Frühstück weiterhin frisch gebackenes Brot zum Frühstück genießen können.

Wählen Sie aus einer Auswahl an deutschen, schweizerischen und französischen Broten, die alle nach Originalrezepten und importierten Zutaten hergestellt werden. Die Bestellung wird Ihnen per Botendienst direkt an Ihre Haustür geliefert!

Klassisches deutsches Laugenbrot

150 B

Rustikales Krustenbrot

180 B

Gesundes Mehrkornbrot

110 B

Schweizer Hefezopf

180 B

Casa Pascal’s bekanntes Gassenhauerbrot

160 B

Klassisches dunkles Roggenbrot

165 B

Beliebtes Schweizer Sauerteigbrot

170 B

Traditionell gebackene Coissants

20 B/St.

Angeboten werden auch importierte Käsespezialitäten wie Manchego, Grana Padano, Brie Roitelet, Danablue und Rocinante.

Auskunft & Bestellung

061 643 9969

Montag ist Ruhetag

Mehr unter Casa-Pascal.com

Restaurant Casa Pascal, Second Road (ggü. Royal Garden Plaza), Standort auf Google Maps.