Friedhof Ärmelkanal? Paris und London streiten um Migration

CALAIS/LONDON: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor einem neuen «Friedhof»: An den Ufern des Ärmelkanals spitzt sich die Lage dramatisch zu. Ein Kurswechsel in der Migrationspolitik scheint notwendig. Doch Paris und London ziehen nicht an einem Strang.

Wird der Ärmelkanal zum neuen Massengrab für Menschen auf der verzweifelten Suche nach einem besseren Leben? Seit langem streiten Paris und London darum, wie die gefährlichen Überfahrten verhindert werden können und werfen einander Versagen und Untätigkeit vor. Der Tod von mehr als zwei Dutzend Flüchtlingen vor Calais - die größte bekannte Katastrophe im Ärmelkanal - wirft nun ein Schlaglicht auf die Lage in der Meerenge zwischen Großbritannien und Frankreich. Menschenrechtler warnen, die Tragödie könnte nur die erste von vielen Schreckensnachrichten sein - oder ein Wendepunkt.

Doch dafür müssten Paris und London erst einmal übereinkommen, wie sie mit den Migranten, die zu Tausenden unter menschenunwürdigen Umständen an der nordfranzösischen Küste hausen, überhaupt umgehen wollen. Für die konservative britische Regierung ist klar: Frankreich stehe in der Pflicht, deutlich mehr zu tun. Mit 62 Millionen Euro unterstützt London die französischen Kontrollen. Angesichts von Fotos, die angeblich zeigen, wie Migranten vor den Augen französischer Beamter ein Boot zu Wasser lassen, zeigen sich konservative Politiker und Medien empört.

Die Zahlen deuten durchaus auf eine Überforderung der Sicherheitskräfte hin: Etwa 26.000 Menschen ist in diesem Jahr bereits die Überfahrt auf kleinen Booten gelungen. Das sind mehr als drei Mal so viele wie im Gesamtjahr 2020.

Frankreich hält den Vorwürfen seine erhöhten Anstrengungen entgegen. Mit britischer Unterstützung werden gerade über 100 Polizeifahrzeuge und Boote für die Kontrollen beschafft, außerdem Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras. 1552 Schleuser seien seit Jahresbeginn gefasst und 7800 Migranten aus Seenot gerettet worden, sagt Präsident Emmanuel Macron. Er und Innenminister Gérald Darmanin sehen zwar auch Großbritannien in der Pflicht - das Land habe die Migration nicht im Griff, schiebe praktisch keine Menschen ab und locke mit der Aussicht auf illegale Beschäftigung die Migranten an. Der britische Arbeitsmarkt sucht händeringend Fachkräfte.

Statt auf Hickhack mit den Briten setzen Macron und Darmanin aber vor allem auf das Einbinden der Nachbarländer, über die die Schleuser Boote und Migranten an die Küste schaffen: Belgien, die Niederlande und auch Deutschland, wo Schleuser offenbar in größerem Umfang Boote beschaffen. Auch einer der nach der Tragödie gefassten mutmaßlichen Schleuser kam laut Darmanin aus Deutschland und hatte dort Schlauchboote beschafft. «Großbritannien und Frankreich müssen zusammenarbeiten», sagte der Innenminister im RTL-Fernsehen. «Wir müssen aufhören die einzigen zu sein, die gegen Schleuser kämpfen.»

Die Reaktion der britischen Regierung indes lautet: mehr Härte. Innenministerin Priti Patel, die wegen der steigenden Ankünfte von Migranten unter Druck steht, will mit immer schärferen Maßnahmen Flüchtlinge abschrecken. So brachte sie ins Spiel, Migrantenboote auf offener See abzuweisen. Zudem verhandelt sie darüber, Menschen während des Asylverfahrens in anderen Weltregionen unterzubringen, etwa auf der abgelegenen Atlantik-Insel Ascension - bisher erfolglos.

Nach dem EU-Austritt hat London die Migrationsgesetze verschärft, getreu dem Brexit-Motto «Take Back Control», die Kontrolle zurückerobern. Damit aber könnte sich die Regierung ins eigene Fleisch geschnitten haben. Denn ohne EU-Mitgliedschaft fehlen Großbritannien Instrumente für Überwachung und Abschiebung. Zudem gibt es bisher mit keinem EU-Land ein Rückführungsabkommen. So konnten dieses Jahr nur fünf Menschen in die EU abgeschoben werden.

Was aber macht Großbritannien so attraktiv, dass zahlreiche Menschen auch nach der Katastrophe vom Mittwoch weiterhin die Überfahrt riskieren? Das Vereinigte Königreich gelte für viele Flüchtlinge als «El Dorado», also ein sagenhaftes Land, sagte Frankreichs Innenminister Darmanin. Ein Grund ist, dass Englisch in den Gebieten, aus denen Flüchtlinge kommen, also dem Nahen Osten sowie Nord- und Ostafrika, stärker verbreitet ist als Französisch. Historische Verbindungen, bereits anwesende Verwandte und die Einschätzung als sicheres und demokratisches Land - auch deshalb gelte Großbritannien als Sehnsuchtsziel, heißt es vom Centre on Migration, Policy and Society der Universität Oxford.