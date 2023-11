Friedensnobelpreisträger Walesa siegt vor Gericht gegen Heimatland

Von: Redaktion (dpa) | 23.11.23

STRAßBURG: Der Friedensnobelpreisträger und frühere polnische Präsident Lech Walesa hat vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) einen Sieg gegen eine staatliche Justizbehörde in seinem Heimatland errungen. Die sogenannte Behörde für außerordentliche Revisionen habe ein Verfahren gegen ihn missbraucht, um ihre eigenen politischen Ansichten und Motive zu fördern, entschieden die Richter am Donnerstag in Straßburg. Dadurch sei sein Recht auf ein faires Verfahren und auf Achtung des Privatlebens verletzt worden.

Hintergrund ist eine Zivilklage Walesas gegen einen ehemaligen Freund und Mitarbeiter, der ihn öffentlich der Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten des früheren kommunistischen Regimes beschuldigt hatte. Obwohl er den Prozess in Polen gewonnen hatte, wurde das Urteil von der Kammer für außerordentliche Revisionen in Warschau wieder aufgehoben. Diese sei aber kein unabhängiges und unparteiisches Gericht, so die Straßburger Richter.

Walesas gilt als scharfer Kritiker der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die Polen seit 2015 regiert hatte. Bei der Parlamentswahl am 15. Oktober errang ein proeuropäisches Dreierbündnis der bisherigen Opposition die Mehrheit. Die neue Regierung ist aber noch nicht im Amt, da Präsident Andrzej Duda den Machtwechsel hinauszögert. Der Fall Walesas könne nicht von dem langanhaltenden Konflikt mit der PiS-Partei getrennt werden, fanden die Richter mit. Polen muss nun 30.000 Euro Entschädigung zahlen und angemessene Maßnahmen für Rechtssicherheit ergreifen.

Der gelernte Elektriker Walesa war von 1980 bis 1990 Vorsitzender der Gewerkschaft Solidarnosc und als Arbeiterführer maßgeblich an der Überwindung des kommunistischen Regimes in Polen beteiligt. Von 1990 bis 1995 war er Präsident seines Landes.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz im französischen Straßburg gehört zum Europarat und ist von der EU unabhängig. Europarat und Gerichtshof setzen sich für den Schutz der Menschenrechte in den 46 Mitgliedstaaten ein.