PATTAYA: Die Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache in Thailand lädt alle Menschen – unabhängig von ihrer konfessionellen oder spirituellen Orientierung – am Sonntag, den 13. März 2022 zu einem Friedensgottesdienst für die Ukraine ins Begegnungszentrum Pattaya in Naklua (Karte) ein.

Der Friedensgottesdienst beginnt um 11.00 Uhr. Im Anschluss erfolgt das gemeinsame Kirchenkaffee – die perfekte Möglichkeit für gute Gespräche und für den gemeinsamen Austausch.