Frieden im Süden nur mit neuer Verfassung

PATTANI: Die derzeitige Verfassung fördere nicht die Lösung der Unruhen im tiefen Süden, sagten Wissenschaftler und Oppositionsführer bei einer Debatte über die Verfassung in Pattani.

Laut Chalita Bandhuwong, Dozentin am Institut für Soziologie und Anthropologie der Fakultät für Sozialwissenschaften der Kasetsart-Universität, hat die Mehrheit der Bevölkerung in den drei südlichen Provinzen Yala, Narathiwat und Pattani die Verfassung von 2017 abgelehnt. Sie verwies auf die anhaltenden Anschläge und militärischen Operationen im Süden, bei denen Tausende von Menschen ums Leben kamen, und warnte, die derzeitige Verfassung könne nicht als Instrument zur Lösung dienen. Chalita machte das Militär für die Rolle in der Region verantwortlich. Die Armee habe zu viel Kontrolle über militärische und polizeiliche Operationen in Sicherheitsfragen, fördere lokale soziale und kulturelle Aktivitäten und unterstütze den Lebensstandard der lokalen Bevölkerung. Tatsächlich sollte dies nicht vom Militär getan werden. Die Opposition und Wissenschaftler setzen sich für eine Änderung der Verfassung ein, sie argumentieren, dass die Charta die militärpolitische Macht über die Märzwahlen hinaus ausgedehnt habe.