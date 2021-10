LUGANO: In der Schweiz ist ein 32-jähriger Deutscher wegen Mordes an seiner Freundin zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging im Tessiner Strafgericht, wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Freitag berichtete. Der Verteidiger des Mannes äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu dem Urteil. Der Mann kann Berufung einlegen.

Der 32-Jährige war im April 2019 festgenommen worden, nachdem seine 22 Jahre alte Freundin im Bad eines Hotelzimmers in Muralto im italienischsprachigen Kanton Tessin tot aufgefunden worden war. Die wohlhabende junge Frau war erdrosselt worden. Der Deutsche, der zuletzt in Zürich wohnte, machte während des Prozesses geltend, es habe sich um einen Unfall im Verlaufe von einvernehmlichen Sexspielen mit Würgegriffen gehandelt. Die Anklage warf ihm Mord oder Tötung aus Habgier vor.