Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.19

Ein Leser ärgert sich über die Kosten für den Versand kleiner Geschenke von Deutschland nach Thailand:

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion, ich schreibe Ihnen heute von diesem anonymen Konto und mit einem VPN-Server in der Schweiz. Warum dieser Schutz, sollte in Anbetracht der Lage klar sein. Es ist ebenso klar, dass Postsendungen aus Europa in Thailand nur ankommen, wenn sie per Einschreiben geschickt werden. Alle Postsendungen mit kleinen Geschenken bis zu zwei nicht als Einschreiben aufgegeben wurden, kamen bei uns nie an. Nun soll die Deutsche Post seit Januar Päckchen als Einschreiben (15 Euro) jedoch abgeschafft haben. Stattdessen kann man nur noch versicherte Pakete mit Einschreiben (45 Euro) aufgeben! Es bleibt wohl nichts anderes übrig, als alle diese Dinge von Freunden nach und nach mitbringen zu lassen. Vielleicht sind diese Informationen nicht allen bekannt.

T. Hirsch

