BERLIN (dpa) - Sechs Wochen nach dem islamistischen Terroranschlag von Berlin wurde ein Freund Anis Amris nach Tunesien abgeschoben. Die Polizei hielt ihn nicht für einen direkten Mittäter. Die Untersuchungsausschüsse würden ihn aber zu gerne befragen - und das könnte möglich werden.

Ein aus Deutschland nach Tunesien abgeschobener Freund des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri ist von den dortigen Behörden lokalisiert worden. Demnach sitzt Bilal Ben Ammar aktuell in Tunesien im Gefängnis. Das geht aus einem Schreiben des tunesischen Außenministeriums hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Mehrere oppositionelle Bundestagsabgeordnete forderten die Bundesregierung am Donnerstag auf, dafür zu sorgen, dass ihn der Untersuchungsausschuss zu dem islamistischen Terroranschlag möglichst bald als Zeugen befragen kann. Ob dies in Deutschland oder Tunesien erfolgen könnte, ist noch offen.

Der Tunesier Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen entführt, auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gefahren und zwölf Menschen getötet. Am Abend vor dem Anschlag aß er mit Ben Ammar in einem Imbiss. Ben Ammar war am 1. Februar 2017 - sechs Wochen nach dem Anschlag - abgeschoben worden.

Dem islamistischen Gefährder konnte damals keine direkte Tatbeteiligung nachgewiesen werden. Weil nicht viel gegen ihn vorlag, wäre er aus der Untersuchungshaft entlassen worden, argumentierten die Behörden und schoben ihn deshalb schnell ab.

Die Grünen kritisierten die damalige Vernehmung von Ben Ammar durch das Bundeskriminalamt (BKA) allerdings als «lieblos». Der Untersuchungsausschuss des Bundestags soll Behördenfehler vor und nach dem Anschlag aufklären.

Die Linken-Obfrau im Ausschuss, Martina Renner, sagte der dpa: «Nun wo klar ist, dass Ben Ammar sich in tunesischer Haft befindet, steht einer Vernehmung durch den Untersuchungsausschuss nichts mehr im Wege.» Irene Mihalic (Grüne) sagte: «Es war ein großer Fehler und hat die Aufklärung massiv erschwert, den mutmaßlichen Komplizen Anis Amris so kurz nach dem Anschlag abzuschieben.»

Ein Kriminaldirektor vom Bundeskriminalamt (BKA) betonte im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu der Diskussion, dass Ben Ammar recht früh abgeschoben wurde, «ist ja gar nicht kontrovers diskutiert worden damals». Es habe zwei Befragungen gegeben. «Meine Erwartung bei der Vernehmung war am Anfang riesengroß. Und wurde enttäuscht, weil er nach meiner Erfahrung ein notorischer Lügner ist.» Die Abschiebung sei eine Frage der Abwägung gewesen und auch der Generalbundesanwalt habe ihr zugestimmt.

Der Ausschuss-Vorsitzende Armin Schuster (CDU) sagte: «Aber man hätte ihn doch schmoren lassen können.» Um später mehr herauszufinden. «Die Frage stellt sich ja, wen gab es neben Amri, wer hat noch gesteuert?»

Das BKA geht weiterhin davon aus, dass Amri zwar sehr viele Bekannte, Mitwisser und Unterstützer in der islamistischen Szene hatte, bei der konkreten Ausführung des Anschlags aber keine Mittäter hatte. «Nach dem, was wir ermittelt haben, bleibe ich beim Einzeltäter», sagte ein BKA-Kommissar im Ausschuss. Man habe intensiv ermittelt, um Antworten auf die Fragen zu finden: ob jemand Amri bei der Tat geholfen hat, ob und wie er dabei unterstützt wurde, ob ihm jemand Geld gegeben hat.

«Die Antwort auf alle Fragen: Nein», sagte der Kommissar. «Wir haben niemanden gefunden. Ich wäre sehr glücklich gewesen, wenn wir einen Hintermann von Amri gefunden hätten und hätten verhaften können. Aber das ist leider nicht der Fall.»

Opfer und Hinterbliebene des Anschlags werden am 23. Mai von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) empfangen. Zwei Stunden will Seehofer mit damals verletzten Menschen sowie Verwandten der Toten sprechen und sich nach ihrem Befinden erkundigen. Das geht aus einer persönlichen Einladung Seehofers an die Opfer hervor, die der Deutschen Presse-Agentur bekannt ist.