Von: Björn Jahner | 25.06.23

PATTAYA: Viele Jahre präsentierten sie sich als ein unzertrennbares Paar: Das Restaurant Bazi und Café Leckerle in der Soi 33 der Naklua Road im Norden Pattayas. Damit ist es ab sofort vorbei – zumindest räumlich betrachtet, denn das Café Leckerle ist in das Windmill Resort Hotel an der Naklua Road gezogen.

Mit der drohenden Abriss­welle in der Naklua Road Soi 33, traditionell das „deutsche Viertel“ der Stadt, sehen sich die in der kleinen, aber bekannten Gasse betroffenen Gastronomen zum baldigen Umzug gezwungen. So auch das Café Leckerle, das seine Gäste ab sofort in seiner neuen Filiale in der einladenden Plaza des Windmill Resort Hotels empfängt.

Das Café Leckerle ist nicht nur für seine gute Küche, sondern auch für sein freundliches Personal bekannt.

Frischer Wind in der Windmill Plaza

Der Gastraum des neuen Le­ckerle ist hell, offen und sowohl bei der Farbwahl – Weinrot und Apricot – als auch beim Raumdesign sehr geschmackvoll konzipiert. Ein gelungenes Konzept, womit das beliebte Café für frischen Wind in der Plaza des nicht weniger bekannten Hotels sorgt, das sich mitten im lebhaften Geschehen des Ausgehviertels der Naklua Road befindet.

Hausmannskost und leckere Kuchen

Leckerle-Stammgäste können aufatmen – denn die Speisekarte knüpft an Bewährtem an und enthält viele bekannte, aber auch neue Gerichte, darunter abwechslungsreiche Frühstücksangebote, herzhafte Suppen, knackige Salate sowie beliebte deutsche und europäische Hausmannskost. Unbedingt probieren muss man die täglich wechselnde Kuchenauswahl aus der hauseigenen Backstube.

Modernes Design trifft auf Gemütlichkeit. Das neue Lokal ist offen konzipiert und von beiden Seiten zugänglich.

Aufgrund der perfekten Gegebenheiten des neuen Standortes sind für die Zukunft auch wechselnde Live-Musik-Abende angedacht. So ist die „Windmill Plaza“ besonders bei deutschsprachigen Urlaubern wegen ihrer früheren Schlagerpartys im Biergartenstil bekannt.

Parkplätze und Baht-Bus-Anbindung

Gäste des Café Leckerle, die mit dem eigenen Wagen oder Motorrad anreisen, können den Parkplatz des Windmill Resort Hotels kostenfrei benutzen. Das neue Lokal befindet sich unmittelbar an der Baht-Bus-Route der Naklua Road.

Nicht vergessen: Das Bazi Restaurant empfängt seine Gäste weiterhin in der Naklua Road Soi 33, offen im Bazi oder klimatisiert im ehemaligen Leckerle!