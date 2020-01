Kinder bis 14 Jahren dürfen am nationalen Kindertag kostenlos die MRT Blue Line nutzen. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM) spendiert Kids am nationalen Kindertag am Samstag, 11. Januar in Zusammenarbeit mit der Mass Rapid Authority of Thailand (MRTA) Freifahrten mit der Bangkok Metro (MRT Blue Line).

Für die Gratis-Fahrkarten berechtigt sind Kinder, die das 14. Lebensjahr nicht überschreiten und nicht größer sind als 140 Zentimeter. Die Aktion zielt darauf ab, den thailändischen Nachwuchs für die Nutzung öffentlicher Nahverkehrssysteme zu begeistern. Zudem werden sie eingeladen, mit der Blue Line kostenlos zum Museum Siam zu fahren, wo ein großes Festival anlässlich des nationalen Kindertages veranstaltet wird.

Das Museum Siam befindet sich nahe der MRT-Station Sanam Chai und ist über den Ausgang 1 zu erreichen. Die Feierlichkeiten finden von 10 bis 16 Uhr statt.