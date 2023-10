Von: Björn Jahner | 31.10.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Ein TikTok-Video, in dem behauptet wird, dass ein Grab-Lieferbote nach Singapur fliegt, um Hühnerreis für seinen Kunden in Thailand zu kaufen, ist frei erfunden, sagte ein Grab-Sprecher am Montag (30. Oktober 2023).

In dem Video, das inzwischen mehr als drei Millionen Aufrufe verzeichnet, ist ein thailändischer Grab-Lieferfahrer zu sehen, der in der charakteristischen grünen Uniform des Lieferdienstes ein AirAsia-Flugzeug besteigt und eine Grab-Thermal-Liefertasche sowie seinen Pass bei sich trägt.

Das 27-sekündige Video wurde von der TikTok-Nutzerin @thita.vy gepostet, die sagte, dass sie sich zunächst fragte, warum die Leute am Flughafen Essen bestellen, als sie den Grab-Fahrer sah.

Sie sagte, dass der Fahrer ihr erzählte, dass er angeheuert wurde, um nach Singapur zu fliegen, um Hühnerreis zu kaufen und ihn zurück nach Bangkok liefern zu lassen.

Auf Nachfrage der „Straits Times“ sagte ein Sprecher von Grab: „Wir verstehen, dass das fiktive Video von einem Mitglied der Öffentlichkeit unabhängig erstellt wurde. Wir bieten einen solchen Service nicht an, und die Person, die in dem Video als Lieferpartner auftritt, ist nicht bei Grab registriert.“

Grab fügte hinzu, dass der einzige grenzüberschreitende Lieferservice, den es anbietet, sein 100+ Cities Delivery Programm ist, das es den Nutzern ermöglicht, Gutscheine, Geschenke oder Essen an geliebte Menschen zu schicken, die in anderen südostasiatischen Städten leben. Sie können jedoch keine Lebensmittel aus anderen Städten bestellen, die dann nach Hause geliefert werden.

Das fiktive Video hat im Internet für viel Gesprächsstoff gesorgt. Einige Netznutzer sagten, dass sie nicht überrascht seien, dass reiche Leute einen solchen Service in Auftrag geben würden, um ihre Gelüste zu befriedigen, während andere fragten, ob die Szenen inszeniert seien.

Im September wurde ein weiteres TikTok-Video bekannt, das einen Grab-Fahrer zeigt, der sich angeblich auf einem Flug von Medan in Sumatra nach Yogyakarta in Java befindet.

Der Fahrer erzählte der Flugbegleiterin, dass er die 2.400 km lange Strecke zurücklegen würde, um einen berühmten Snack für seinen Kunden zu kaufen.

Grab Indonesia hat klargestellt, dass seine Lieferpartner nicht in der Lage sind, solche Bestellungen zwischen den Inseln zu erfüllen.

Lokale Medien identifizierten den Mann in dem Video als Erwin Siahaan, einen Politiker der indonesischen Solidaritätspartei, der früher als Lieferfahrer tätig war.

Einige Internetnutzer fragten, ob er versuche, im Vorfeld der Parlamentswahlen 2024 Werbung für sich zu machen.