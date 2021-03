Freedom House stuft Thailand als nicht freies Land ein

Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.21

BANGKOK: Auf einer Skala von 0 bis 100, wobei 100 für absolute Freiheit steht, stuft die gemeinnützige Organisation Freedom House Thailand mit 30 Punkten als „nicht freies" Land ein.

Die Organisation überprüft jedes Jahr die politischen Rechte und bürgerlichen Freiheiten in Ländern weltweit. Nach ihrer jüngsten Bewertung hat sich Thailand in Bezug auf Rechte und Freiheiten verschlechtert und ist auf der Skala von „teilweise frei" auf „nicht frei" gesunken. Der Hauptgrund für das Absinken auf der Freiheitsskala, so die Organisation, sei die Auflösung der populären Oppositionspartei Future Forward, die bei den Wahlen 2019 gut abgeschnitten habe, und das harte Vorgehen der vom Militär dominierten Regierung gegen die von Jugendlichen angeführten Proteste, die demokratische Reformen fordern.

Freedom House bewertet Länder nach Themen wie dem Wahlprozess, der Frage, ob Politiker und Führungskräfte in freien und fairen Wahlen gewählt wurden, sowie nach der Meinungsfreiheit und den individuellen Rechten.