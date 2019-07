Frauenfußball fehlt Unterstützung

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 07.07.19

THAILAND: Nach dem Rücktritt von Nuengruethai Sathongwien und Nualphan Lamsam als Trainerin bzw. Managerin der Frauen-Fußball-Nationalmannschaft ist die Zukunft des thailändischen Frauenfußballs ungewiss.

Beide waren die Schlüsselfiguren des Frauenfußballs der letzten Jahre und haben das Team zweimal zur Weltmeis­terschaft gebracht, 2015 in Kanada und 2019 in Frankreich. Nualphan war nicht nur fast zwölf Jahre Team-Managerin, sie war auch eine wichtige Sponsorin und Geldgeberin. In Frankreich hat die Mannschaft ihre Ziele nicht erreicht. Nach zwei Niederlagen gegen die USA (0:13) und Schweden (1:5) sollte gegen den WM-Neuling Chile ein Sieg her. Thailand verlor 0:2 gegen ein besseres Team und erreichte nicht die Runde der letzten 16. „Wir müssen akzeptieren, dass die anderen Teams in unserer Gruppe besser waren als wir“, sagte die 47-jährige Nuengrutai, die die Mannschaft seit 2014 trainierte. „Ich hoffe, dass die Regierung und der Privatsektor dem Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit schenken, da dies auch den Ruf des Landes stärken kann. Wir sehen immer noch eine große Kluft zwischen der Damen- und der Herrenmannschaft, die viel mehr Unterstützung hat“, betonte Nualphan.