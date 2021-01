BANGKOK: Die Polizei hat in Chonburi und Ubon Ratchathani drei Thais festgenommen, die mehrere Frauen für die Arbeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) rekrutiert hatten, wo sie zur Prostitution gezwungen wurden.

Die Verdächtigen erzählten den Frauen, dass sie als Masseurinnen arbeiten würden, versprachen ihnen eine gute Bezahlung und versicherten ihnen, dass die Arbeit keinen Sex beinhalten würde, berichtete der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung für Sonderermittlungen, Supat Thamthanarug. Die Frauen unterzeichneten vor der Reise in die VAE eine Vereinbarung, mit der sie zusagten, ihre Reisekosten zu erstatten. Nach ihrer Ankunft wurden sie direkt in einen Massagesalon in Dubai gebracht, ihre Pässe wurden ihnen abgenommen. Einige Frauen landeten in einem Bordell in Abu Dhabi. Die drei Thais wurden des Menschenhandels und der Freiheitsberaubung angeklagt.