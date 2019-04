Von: Redaktion DER FARANG | 04.04.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Das thailändische Model Sirinya „Cindy“ Bishop, Gründerin der Kampagne „Erzähl mir nicht, wie man sich anzieht“, hat an die Polizei appelliert, sexuelle Belästigung von Frauen während Songkran zu verhindern.

Das thailändisch-amerikanische Model und Schauspielerin veranlasste etwa 30 Aktivisten, darunter Opfer sexueller Belästigung während eines früheren Songkrans, eine Petition an den nationalen Polizeichef General Chakthip Chaijinda zu richten. Sirinya forderte die Polizei auf, während des thailändischen Neujahrsfestes zu gewährleisten, dass Frauen vor sexueller Belästigung und Übergriffen geschützt und Täter hart bestraft werden. Die Polizei hatte in den vergangenen Jahren an Frauen appelliert, sich nicht zu sexy zu kleiden.