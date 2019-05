Von: Redaktion DER FARANG | 06.05.19

HAT YAI: Steuerfahnder haben im Süden des Landes eine Fabrik geschlossen, in der gepanschter Whisky in Flaschen abgefüllt wurde.

Der gefälschte Johnny Walker Red und Black Label Whisky sollte in Bangkok und in den südlichen Provinzen verkauft werden. Der Besitzer der Fabrik soll ein Ausländer sein. In der Produktionsstelle festgenommen wurden zwei Frauen im Alter von 20 und 40 Jahren. Sie wollten noch schnell Beweise vernichten, in dem sie gefälschte Stempelmarken verbrannten und Flaschen in den Abfluss leerten. Die Frauen berichteten der Polizei, sie hätten den gepanschten Whisky bekommen und in Flaschen abgefüllt. Ihr Anteil an dem Verkauf belief sich auf 15.000 bzw. 30.000 Baht. Sie wollen den ausländischen Inhaber der Fabrik nicht kennen. Die ältere Frau war den Steuerbeamten bereits wegen gefälschtem Alkohol bekannt.