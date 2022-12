CHANTHABURI: Eine Frau wurde am Sonntag in den Morgenstunden in Chanthaburi an der Ostküste des Landes in der Nähe eines Wasserfalls in einem Nationalpark auf der Stelle getötet, als ein Strommast auf sie fiel.

Das Opfer, das als die 63-jährige Tirat aus Nan identifiziert wurde, besuchte mit sechs Freunden den Priew Waterfall National Park.

Ihre Verwandten sagten, sie und ihre Freunde seien nach Chanthaburi gefahren und hätten in einem Hotel am Strand übernachtet, bevor sie sich am Sonntagmorgen auf den Weg zum Nationalpark machten.

Gegen 08.30 Uhr, als Tirat zu ihrem Auto zurückkehrte, riss eine plötzliche starke Windböe vier Strommasten und einige Bäume um. Einer der Masten landete direkt auf ihr und tötete sie auf der Stelle, so die Behörden.

Nationalparkleiter Thawat Jenkarn informierte die Presse, dass das Gebiet drei Tage lang für die Öffentlichkeit gesperrt wird, damit die umgestürzten Bäume und Strommasten entfernt werden können.