Frau von Lastwagen überrollt

RANKWEIL (dpa) - Eine 51-Jährige ist in Österreich von einem Lastwagen überrollt worden - und dabei fast unverletzt geblieben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand die Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Rankweil gerade vor dem Laster, als dieser losfuhr. Dabei kam die Frau zu Fall. Der 48-jährige Lkw-Fahrer habe die Kundin nicht bemerkt und die Fahrt fortgesetzt, teilte die Polizei weiter mit. Zu ihrem großen Glück lag die Frau mittig unter dem Wagen, so dass die Räder der Drei-Achsers sie nicht berührten. «Dadurch blieb sie bis auf ein großflächiges Hämatom an der linken Körperseite, welches vermutlich vom Sturz herrührte, nahezu unverletzt», so die Polizei über den Vorfall vom Mittwoch.