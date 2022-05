AYUTTHAYA: Am Sonntag kamen in den frühen Morgenstunden eine Frau und ihre dreijährige Tochter ums Leben, nachdem ihr Flussschlepper im Chao-Phraya-Fluss in Ayutthayas Bezirk Phra Nakhon Sri Ayutthaya gesunken war, informierte die Polizei die Medien.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr in der Nähe des Piers der Pornpinitpittayakan-Schule im Tambon Sampao Lom, als die vierköpfige Familie in ihrem Boot schlief.

Somyot Rangsichart, 64, der Bootsführer, schaffte es, seine 12-jährige Tochter aus dem sinkenden Boot zu ziehen, und sie konnte sich an Land retten, so die Polizei.

Er schaffte es auch, seiner Frau Maleethip Jangla, 54, aus dem Boot zu helfen, aber sie war bereits in einem kritischen Zustand und wurde später für tot erklärt.

Auch er wäre beinahe ertrunken, als er von Dorfbewohnern aus dem Wasser gezogen wurde. Die Polizei teilte mit, dass die dreijährige Tochter des Paares in dem gekenterten Boot eingeschlossen war und ihre Leiche später von Tauchern geborgen wurde.

Eine erste polizeiliche Untersuchung ergab, dass der Schlepper Wasser aufgenommen hatte, die Wasserpumpe aber ausgefallen war.