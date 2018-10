PATTANI: In einem Teehaus im Bezirk Thung Yang Daeng wurden am Donnerstagmorgen die Ehefrau eines Bauunternehmers und ihr Sohn vor den Augen zahlreicher Kunden erschossen.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen: ob die Morde durch einen persönlichen Konflikt motiviert waren oder ob Aufständische die Tat begangen haben. Gegen 8.30 Uhr fuhren bewaffnete Männer auf Motorrädern vor, berichtete Oberstleutnant Naris Kajae, stellvertretender Chef der Polizeiwache Thung Yang Daeng. Die 46-jährige Frau aus Yala und ihr 27 Jahre alter Sohn wurden von mehreren Männern erschossen. Die Soziusfahrer eröffneten das Feuer vor zahlreichen Bewohnern, die Tee tranken und vor dem Teehaus saßen. Die Frau wurde tödlich getroffen, ihr Sohn erlitt schwere Verletzungen und wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Die Polizei fand auf der Straße verschossene 9-mm-Patronen. Beamte untersuchten Aufzeichnungen von Überwachungskameras in der Gegend und entlang des Fluchtweges. Die getötete Frau und ihr Ehemann, ein Bauunternehmer, verkaufen Marmor in der Provinz Yala. Der Anschlag ereignete sich kurz nachdem die Frau und ihr Sohn Mitarbeiter mit Arbeiten an einer nahe gelegenen Moschee beauftragt hatten.