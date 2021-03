Frau und Kind erschossen in Auto gefunden

Ein Luftbild, aufgenommen von einer Drohne, zeigt Baumkronen in einem Wald bei Mistelbach. Foto: epa/Christian Bruna

MISTELBACH: Eine Frau und ein Kind sind am Sonntag in einem Wald in Österreich erschossen aufgefunden worden.

Die Polizei ermittelt wegen eines Gewaltverbrechens, wie ein Sprecher sagte. Das Auto sei auf einem Feldweg in Mistelbach rund 60 Kilometer nördlich von Wien gefunden worden. Das Kind sei vier oder fünf Jahre alt gewesen. Ob das Auto der Frau oder jemand anderem gehörte, war zunächst unklar. Zuvor hatte die «Kronen Zeitung» über den Leichenfund berichtet.