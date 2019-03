Written by: Redaktion DER FARANG | 26/03/2019

BANGKOK: Eine Frau hat in ihrem Auto den Sturz aus dem achten Geschoss eines Parkhauses im Bezirk Bang Koh Laem überlebt.

Als die Polizei am Montagabend gegen 23 Uhr am neunstöckigen Parkhaus der Phraram 3 Residence-Anlage an der Rama III Road ankam, fand sie die Fahrerin bewusstlos in dem zerstörten Wagen vor. Der Airbag war ausgelöst worden. Die 40-Jährige wurde in das Hospital Charoen Krung Pracharak gebracht, wo sie das Bewusstsein wiedererlangte. Die Ärzte bezeichnen den Zustand der Patientin als stabil. Laut der Polizei war die Frau mit ihrem Wagen gegen die 50 Zentimeter hohe Umfassungsmauer geprallt. Reifenabdrücke lassen darauf schließen, dass die Fahrerin die Bremsen betätigte, als ihr Auto gegen die Wand fuhr. Die Umfassungsmauer brach, der Wagen stürzte in die Tiefe und beschädigte vier Motorräder. Offenbar hat die Frau den falschen Gang eingelegt.