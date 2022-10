CHONBURI: Eine 41-jährige Frau erlitt sieben Stichwunden am Körper, nachdem sie am Freitag (28. Oktober 2022) in einem Waschsalon in Chonburi von einem männlichen Räuber niedergestochen worden war. Der Verdächtige wurde zwischenzeitlich verhaftet.

Die Frau, die nur als Khun Chonthicha identifiziert wurde, wusch um 17.30 Uhr ihre Wäsche allein in einem nicht genannten SB-Waschsalon an der Nartmontasewi Road, wie CCTV-Aufnahmen zeigen.

Der Verdächtige, der mit Shorts und einem schwarzen T-Shirt bekleidet war, hielt sein Motorrad vor dem Geschäft an und schaute sich um, um zu sehen, ob außer Khun Chonthicha noch andere Kunden da waren.

Als er keine sah, zog der Verdächtige sein Messer und griff das Opfer von hinten an, würgte es mit seinem linken Arm, während er mit der rechten Hand die Klinge auf die Kehle des Opfers richtete.

Die Überwachungskamera hielt den Moment fest, als das Opfer versuchte, sich aus dem Würgegriff des Verdächtigen zu befreien, aber dann sieben Mal in den Rücken, den Hals und den Kopf gestochen wurde. Der Verdächtige floh sofort vom Tatort und ließ Khun Chonthicha in einer Blutlache liegen.

Der Waschsalon befand sich im Unterbezirk Samed des Bezirks Mueang in Chonburi. Das Opfer überlebte den Angriff und wurde ins Krankenhaus von Chonburi gebracht, wie die Polizei von Samed mitteilte.

Ihr Vater, der 66-jährige Khun Wanchai, sagte gegenüber der Polizei aus, dass seine Tochter ein guter Mensch sei und nie einen Konflikt mit jemandem hatte. Er sagte, seine Tochter habe ihn um Hilfe gerufen, nachdem der Verdächtige geflohen war.

Der Verdächtige, der von der Polizei als Nathakorn T., 29, identifiziert wurde, wurde noch am Freitag in den Abendstunden mit der Kleidung festgenommen, die er bei dem Angriff auf die Frau trug. Zunächst behauptete er, er sei nach einem Streit mit dem Opfer nur wütend geworden und habe sie nicht erstechen wollen.