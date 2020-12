Von: Redaktion DER FARANG | 28.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Polizeistation Huamark untersucht den Fall einer 51-jährigen Frau, die am Sonntag von einem achtstöckigen Hotel im Bezirk Bang Kapi in den Tod stürzte. Das Hotel dient als staatliches Quarantänezentrum.

Polizisten in Schutzanzügen fanden die Leiche der Frau auf dem Vordach im zweiten Stock des Hotels. Laut der Krankengeschichte der Verstorbenen hatte die Frau am 24. Dezember um 23.10 Uhr einen Flug aus Südkorea genommen und am 25. Dezember um 1.52 Uhr im Hotel eingecheckt, um sich der Quarantäne zu unterziehen. Ihr erster Covid-19-Test war negativ. Die Polizei untersucht den Tatort und befragt Zeugen, um festzustellen, ob die Verstorbene gesprungen oder gefallen ist. Die Leiche wurde zur Autopsie geschickt.