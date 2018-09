Auf dem Expressway kam es zu einem folgenreichen Unfall. Foto: The Nation

BANGKOK: Eine 68 Jahre alte Frau kam ums Leben, als ein Geländewagen auf ihr Auto fuhr und sie durch die Wucht des Aufpralls vom Expressway auf die darunter liegende Straße geschleudert wurde.

Die Frau hatte ihr Fahrzeug auf dem Expressway nahe der Ausfahrt Sukhumvit Soi 50 wegen eines Defektes am Fahrbahnrand abgestellt und an einer Nottelefonzelle um Hilfe gebeten. Ein Polizist stellte sein Motorrad vor dem Kia ab, vor dem die 68-Jährige wartete. In diesem Augenblick näherte sich von hinten ein Toyota Fortuner mit hohem Tempo und prallte auf den abgestellten Wagen. Die Frau wurde erfasst, stürzte vom Expressway und war auf der Stelle tot.