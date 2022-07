BANGKOK: Am frühen Dienstagmorgen wurde eine Frau schwer verletzt, als ihr Auto laut Polizei auf einer Hochstraße in Bangkok gegen eine Absperrung prallte und acht Meter tief in einen öffentlichen Park stürzte. Laut Oberstleutnant Anirut Poolsawat, Inspektor der Polizeistation Bang Khen, ereignete sich der Unfall um 5 Uhr morgens in der Nähe einer Ausfahrt des Chalong Rat Expressway (Ramindra–Atnarong).

Die 39-jährige thailändische Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Kopf- und innere Verletzungen.

Die Rettungskräfte mussten eine Metallschere einsetzen und benötigten 15 Minuten, um die Frau aus dem Wrack ihres Mazda 3 zu befreien. Sie wurde in das Nopparat Rajathanee Hospital gebracht.

Foto: The Nation

Nach Aussage der Polizei habe die Frau in einer Bar gearbeitet und sei nach der Arbeit nach Hause gefahren. Es wird vermutet, dass sie eingeschlafen war, als ihr Auto auf die Y-Kreuzung nahe der Ausfahrt zur Ramindra Road zufuhr und gegen die Leitplanke prallte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto durch die Leitplanke der Autobahn auf den darunter liegenden Watchara-Phirom-Park geschleudert. Zeugen zufolge überschlug sich das Auto mehrmals, nachdem es von der Schnellstraße gestürzt war.

Khun Anirut sagte, die Fahrerin habe den Sicherheitsgurt angelegt, sonst hätte ihr Körper durch die Windschutzscheibe hinausgeschleudert werden können. Er fügte hinzu, dass die Polizei eine Untersuchung des Blutalkoholspiegels der Frau angeordnet habe.