Von: Björn Jahner | 10.03.23

BANGKOK: Am Donnerstag ereignete sich an einer BTS-Station in Thonburi im Westen Bangkoks ein Unfall, bei dem eine 20 bis 25 Jahre alte Frau auf die Gleise der Hochbahn fiel, berichtet das thailändische Nachrichtenportal Naew Na.

Der Vorfall ereignete sich um 09.30 Uhr an der BTS-Station Wong Wian Yai.

Glücklicherweise alarmierte ein Passant das Wachpersonal, das umgehend den Zugverkehr stoppte. Es wird vermutet, dass die Frau ohnmächtig wurde.

Der Bahnhof verfügt nicht über Glasbarrieren, mit denen Vorfälle wie dieser verhindert werden können, weshalb in sozialen Netzwerken die Forderung nach der Installation solcher laut wurde.