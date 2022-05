Von: Björn Jahner | 05.05.22

PHETCHABURI: In sozialen Medien sorgte am Mittwoch der Beitrag einer Facebook-Nutzerin für großes Aufsehen, die in ihrem Posting von ihrem Erlebnis berichtete, dass sie während ihres Besuchs im Kaeng-Krachan-Nationalpark einem Schwarzen Panther begegnet war.

Der Facebook-Beitrag von Nutzerin Faikham BW stieß auf riesiges Interesse unter den Netizen: Bis Donnerstag erzielte er mehr als 24.000 Likes und wurde 11.000 geteilt.

Faikham BW berichtete in ihrem Beitrag, dass sie auf dem Weg zum Berg Phanoen Thung einen schwarzen Panther beim Trinken in einer Pfütze entdeckt hatte. Sie gab zu, dass sie erschrocken war, als sie auf das seltene Wildtier stieß. Sie führte fort, dass sie ihren Wagen umgehend verriegelt und den Motor abgestellt habe, um sicherzustellen, dass der Schwarze Panther nicht erschreckt würde.

„Nachdem er sich vergewissert hatte, dass mein Auto keine Gefahr darstellte, legte er sich auf den Boden und rollte sich wie eine Katze auf dem Rücken herum“, erzählte sie. Sie fügte hinzu, dass der Schwarze Panther dann jedoch in den Wald zurückkehrte, als ein weiteres Auto eintraf.

„Als ich am Berg Phanoen Thung ankam, erklärte mir ein Nationalparkbeamter, dass ich großes Glück hatte, einen Schwarzen Panther aus nächster Nähe beobachten zu können, da die Tiere nur selten den Wald verlassen“, erzählte sie.

An motorisierte Nationalparkbesucher appellierte sie, stets langsam zu fahren, damit die im Park lebenden Wildtiere nicht gefährdet werden.

Der Kaeng-Krachan-Nationalpark liegt zwischen den Provinzen Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan. Er erstreckt sich über eine Fläche von 2.914 Kilometern und ist Thailands größter Nationalpark.

