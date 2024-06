Frau stirbt in Kleidercontainer

Von: Redaktion DER FARANG | 10.06.24

PEINE: Eine Frau ist in Peine tödlich verunglückt, weil sie in einen Altkleidercontainer klettern wollte. Nach bisherigen Polizeiermittlungen hatte sie am Sonntag versucht, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in die Luke des Containers zu klettern. Wie die Polizei mitteilte, verklemmte sich ihr Hals dabei. Die Frau verlor das Bewusstsein, Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die Identität der Frau ist bislang nicht bekannt.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Verstorbene eine frische Kaiserschnittnarbe hatte. Es könne daher derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau ein kleines Kind alleine in einer Wohnung zurückgelassen habe und sich dieses womöglich in einer Notsituation befinde, hieß es von den Ermittlern.

Wer Angaben zu der Frau oder Hinweise zu ihrem Kind geben kann, soll sich mit der Polizei Peine in Verbindung setzen.