Frau stirbt bei Crash mit Polizeiauto

Von: Teechalit Wattanawongwisut | 15.03.20

BERLIN: Eine junge Frau wird in Berlin jäh aus dem Leben gerissen - ein Polizeiwagen kracht in ihren Kleinwagen. Nach zähen Ermittlungen beginnt der Prozess gegen einen Beamten - aber anders, als von vielen erwartet.

Ein weißes Kreuz aus Holz steht am Straßenrand nahe dem Roten Rathaus in Berlin. Grablichter, ein kleiner Engel, einige Blumen hinter einem Bauzaun erinnern an den tragischen Tod einer jungen Frau, die noch viel vorhatte. Ein Polizeiwagen mit Blaulicht und Einsatzhorn war am 29. Januar 2018 in das Auto der 21-Jährigen gerast. Fabien M., die gerade einparkte, hatte keine Chance. Sie starb an der Unfallstelle.

Mehr als zwei Jahre später beginnt in der Hauptstadt am Amtsgericht Tiergarten am Dienstag (17.3.) der Prozess gegen den 52-Jährigen, der am Steuer des Polizeiautos saß. Er ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer - wie zunächst von der Staatsanwaltschaft vorgebracht - wurde als Vorwurf fallengelassen.

Für die Eltern werden es schwere Tage. Sie sind Nebenkläger in dem Prozess und werden dem Angeklagten gegenübersitzen. Auf einer Internet-Gedenkseite für ihre Tochter hoffen sie auf Gerechtigkeit, «auch wenn es unsere Fabi nicht zurückbringt». Mit dem Unfall ihrer Tochter müsse ein Zeichen gesetzt werden, schreibt die Mutter. Von den Behörden zeigt sie sich tief enttäuscht.

Erst Monate nach Beginn der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine im Krankenhaus genommene Blutprobe des Fahrers Alkohol enthielt. Es kam der Verdacht auf, dies habe vertuscht werden sollen. Die Polizei hatte direkt nach dem Unfall keinen Alkoholtest gemacht. Die Patientenakte des Polizisten wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen wurden erweitert. Staatsanwaltschaft und Polizei wiesen Vorwürfe zurück, den Fall nicht intensiv genug zu untersuchen.

Doch die Akte darf nun im Prozess nicht als Beweismittel verwendet werden. Die Beschlagnahme sei rechtswidrig gewesen und ein bewusster Verstoß gegen die Strafprozessordnung, heißt es nach Angaben einer Gerichtssprecherin im Eröffnungsbeschluss des Gerichts. Damit ist der Punkt Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol am Steuer vom Tisch. Das dürfte nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Staatsanwaltschaft ein Schlag sein.

Laut Staatsanwaltschaft fuhr der Angeschuldigte mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Hinter einer Tunnelausfahrt soll er das Fahrzeug der 21-Jährigen zu spät bemerkt und dann damit kollidiert sein. Dabei sei noch eine Geschwindigkeit von 93 Stundenkilometern festgestellt worden.

Auch der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses erörterte den Fall, nachdem Parlamentarier mehr Aufklärung und Transparenz gefordert hatten. Der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux meinte, es dürfe nicht der Anschein erweckt werden, gegen Polizisten als Tatverdächtige werde nachlässig ermittelt und erst nach anonymen Hinweisen würden die erforderlichen Schritte eingeleitet.

Der tödliche Crash vor zwei Jahren war nicht der einzige traurige Fall dieser Art in Berlin. Allein seit Anfang 2020 starben in der Bundeshauptstadt zwei Fußgänger durch Unfälle mit Polizeibeteiligung. Im Februar fuhr ein ziviler Wagen eine 28-Jährige an und verletzte sie tödlich. Ebenfalls im Februar überfuhr ein Streifenwagen einen 30-Jährigen Mann, der wenig später starb. Statistische Daten zu dem Thema gibt die Polizei nicht heraus.

Sie kann nach ihrer Darstellung bei schweren Unfällen mit Beamten die Fahrtauglichkeit nur bei einem konkreten Verdacht überprüfen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik empfahl inzwischen allen Polizisten, bei schweren Unfällen freiwillig einen Atemalkoholtest zu machen, «um jedem Verdacht vorzubeugen».

Der angeklagte Hauptkommissar - nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren bei der Polizei - wurde im Sommer 2019 wegen illegalen Besitzes von zwei Schlagringen zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 85 Euro verurteilt. Die Strafe ist inzwischen rechtskräftig. In dem Prozess gab der Beamte im höheren Dienst an, er sei in psychiatrischer Behandlung. Sein Anwalt Hendrik Hendriks kündigte für seinen Mandanten an, dieser wolle sich seiner Verantwortung stellen und bezog dies ausdrücklich auch auf den Unfall.

Der Vater der getöteten Frau sagte am Rande des Prozesses, ihm sei das Liebste genommen worden. «Hass, nur Hass» empfinde er. Es könne nichts wiedergutgemacht werden. Immer wieder fahre er zu der Unglücksstelle, an der seine geliebte Tochter starb.