Frau in Samut Sakhon positiv auf Covid-19 getestet

SAMUT SAKHON: Die Gesundheitsdienste haben einen neuen lokalen Fall von Covid-19 in Samut Sakhon bestätigt.

Die Patientin, eine 67-jährige Krabbenzüchterin, befindet sich in einem örtlichen Krankenhaus und wurde nach Angaben des Gesundheitsamtes bereits zweimal positiv auf Covid-19 getestet. Dr. Anukul Thaithanan, ein Arzt des Gesundheitsamtes von Samut Sakhon, sagte den Medien, dass bereits 18 Kontaktpersonen der Frau identifiziert wurden und untersucht werden. Gouverneur Veerasak Vijitsaengsri ordnete eine vollständige Reinigung der Krabbenflöße und der Gebiete um den Markt an.

Die Frau scheint in letzter Zeit keine Reisen unternommen zu haben, hatte jedoch nach Medienberichten Kontakt zu burmesischen Staatsangehörigen in und um den Markt. Myanmar ist eine Hauptquelle für lokale Covid-19-Fälle in Thailand. Die Behörden haben die Anwohner gebeten, ruhig zu bleiben und nicht in Panik zu verfallen, während sie den Fall untersuchen.