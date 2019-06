Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.19

BANGKOK: Das Berufungsgericht hat am Donnerstag die Entscheidung eines Strafgerichts, mit der eine 52-jährige Frau freigesprochen wurde, bestätigt. Die Frau war angeklagt worden, an der Ermordung ihres japanischen Mannes im Jahr 2003 beteiligt gewesen zu sein, um seine Lebensversicherung zu kassieren.

Pornchanok C., bleibt im Gefängnis. Gegenwärtig verbüßt sie eine Haftstrafe wegen Mordes an einem anderen älteren Japaner. Pornchanok und ihr ehemaliger Ehemann Somchai K. (52) standen im Verdacht, 2003 einen 57-jährigen Japaner, Pornchanoks Ehemann, ermordet zu haben. Während der Ermittlungen gestand Somchai, den Japaner aus Eifersucht getötet zu haben. Am 16. März letzten Jahres befand das Provinzgericht Samut Prakan Somchai des Mordes für schuldig. Das Gericht verurteilte ihn zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe, die jedoch aufgrund seines Geständnisses in 33 Jahre und vier Monate umgewandelt wurde. Das Gericht sprach Pornchanok frei, da die Staatsanwaltschaft keine Beweise vorlegen konnte. Es gab auch keine Hinweise darauf, dass sie wusste, dass ihr damaliger japanischer Ehemann eine Lebensversicherung hatte.

Die Frau war aber an dem Mord eines 79 Jahre alten Japanischlehrers beteiligt gewesen. Die zerstückelte Leiche wurde am 13. Oktober 2014 in Klong Nang Thing im Bezirk Bang Bo in Samut Prakan gefunden. Somchai gab den Mord zu und wurde am 14. Januar 2016 vom Strafgericht zum Tode verurteilt. Pornchakok wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil sie ihrem Ehemann Somchai geholfen hatte, die Leiche zu verbergen und Geld zu stehlen. Somchai stahl seinem Opfer 45.390 Baht in bar und Wertsachen. Pornchanok zog 15 Mal Bargeld von Bankkonten des Japaners, insgesamt 720.000 Baht.