KOH CHANG: Eine Frau aus Spanien und ihr männlicher Begleiter aus Frankreich werden auf Koh Chang in der Ostküstenprovinz Trat vermisst, nachdem die beiden am Sonntagmorgen in der stürmischen See vor dem Lonely Beach von Koh Chang schwimmen waren.

Termsak Sertsri, Vorsteher des Dorfes Moo 1 im Tambon Koh Chang Tai, Bezirk Koh Chang, informierte die Presse, dass er gegen 7 Uhr morgens von Anwohnern darauf aufmerksam gemacht wurde, dass zwei Touristen in einem starken Sturm mit hohen Wellen vor dem Lonely Beach, der lokal als Tha Nam Strand bekannt ist, im Dorf Moo 4 ins Meer gegangen waren.

Die Identität der beiden Touristen konnte noch nicht festgestellt werden.

Khun Termsak sagte, am Strand sei eine rote Flagge aufgestellt worden, um Touristen vor dem Baden in stürmischer See zu warnen.

Als das Sicherheitszentrum von Koh Chang von dem Vorfall erfuhr, mobilisierte es eine Reihe von freiwilligen Rettungskräften und lokalen Verwaltungsbeamten, um ein Such- und Rettungsteam zu bilden.

Die Teammitglieder wurden anschließend mit Jetskis losgeschickt, um in einem Gebiet etwa 300 Meter vom Ufer entfernt nach den beiden Touristen zu suchen, so der Dorfvorsteher.

Gegen 8.10 Uhr wurde die 21-jährige spanische Touristin etwa 300 Meter südlich des Lonely Beach tot aus dem Meer geborgen. Von dem französischen Touristen, 22, fehlt bisher noch jede Spur.

Wegen des starken Windes und der hohen Wellen wurde die Suche um 11 Uhr abgebrochen. Freiwillige Helfer und Beamte suchten jedoch weiterhin mit Ferngläsern vom Strand aus nach dem Vermissten, betonte Khun Termsak.



Die beiden Touristen hatten sich drei Tage lang im Nature Beach Resort Hotel aufgehalten. Am Sonntagmorgen sagten sie dem Hotelpersonal, dass sie hinausgehen würden, um den Sonnenaufgang zu beobachten, sagte der Dorfvorsteher. Doch die beiden gingen stattdessen zum Lonely Beach, der sich auf der Westseite der Insel befindet.



Dusit Samutrakpong, Leiter des Mu-Ko-Chang-Nationalparks, sagte, dass das Gebiet derzeit von Regen und hohen Wellen heimgesucht wird. Touristen sollten vorsichtig sein, bevor sie ins Meer gehen, insbesondere dort, wo eine rote Warnflagge gehisst wurde.