Von: Björn Jahner | 13.08.23

Foto: The Nation

CHIANG MAI: Eine junge Frau brachte am Samstag (12. August 2023), dem Nationalen Muttertag, an einem Busbahnhof in Chiang Mai ein Baby zur Welt.

Die 28-Jährige war aus Pathum Thani nach Chiang Mai gereist und wartete darauf, einen Bus in ihre Heimatstadt im Bezirk Fang zu besteigen.

Bevor sie jedoch einsteigen konnte, platzte ihre Fruchtblase und die Wehen setzten ein. Eine örtliche Rettungsstiftung wurde über die bevorstehende Geburt informiert, und die Sanitäter trafen rechtzeitig ein, um einen kleinen Jungen zu entbinden. Nach Aussage eines Rettungshelfers habe das medizinische Team das Baby untersucht und für gesund befunden.

Dies war das zweite Kind der Frau. Ihr erstes Kind, ein dreijähriges Mädchen, war mit ihr nach Chiang Mai gereist. Nachdem Mutter und Sohn untersucht worden waren, brachte der Krankenwagen sie in das Nakornping Hospital in der nördlichen Provinz.