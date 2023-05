Von: Björn Jahner | 04.05.23

PATHUM THANI: In Bangkoks Nachbarprovinz Pathum Thani beging eine thailändische Frau vermutlich Selbstmord in ihrem Auto, indem sie einen Holzkohleofen benutzte, um sich zusammen mit ihren 11 Pudeln zu töten.

Ein Rettungsteam der Ruamkatanyu Volunteer Association wurde auf den Tod der Frau und ihrer 11 Hunde aufmerksam gemacht und meldete die Nachricht am Mittwoch (3. Mai 2023) auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Dem Bericht zufolge wurden die Leiche der Frau und 11 tote Hunde in einem schwarzen Ford SUV entdeckt, der vor einem Gebäude des Wohnprojekts der Thai National Housing in Pathum Thani geparkt war.

Nach Angaben von des thailändischen Nachrichtenportals Khaosod wurde die Frau tot auf dem Fahrersitz und ihre toten Haustiere auf dem Rücksitz gefunden. Im Kofferraum entdeclten die Rettungskräfte einen Holzkohleofen, was sie zu der Annahme veranlasste, dass die Frau sich und ihre Hunde durch eine Kohlenmonoxidvergiftung getötet hatte.

Da die Rettungskräfte keine Hinweise auf Verwandte der Frau finden konnten, suchten sie über die sozialen Medien nach ihrer Familie oder ihren Freunden. Der Bruder der Frau setzte sich später mit dem Rettungsteam in Verbindung und gab den Medien einige Informationen.

Nach Angaben des Bruders war die tote Frau 48 Jahre alt und arbeitete als Übersetzerin. Sie übersetzte Dokumentarfilme und Fernsehserien aus dem Japanischen in die thailändische Sprache. Sie hatte viele Pudel, weil sie die Hunde für den Verkauf züchtete.

Der Bruder kannte das Motiv für den Selbstmord nicht. Er sagte, seine Schwester lebte allein und sie sahen sich nur selten.

Ein Zeuge berichtete, dass die Frau ihr Auto am Mittwoch um 05.00 Uhr morgens an dieser Stelle geparkt hatte. Sie ließ den Motor fünf Stunden lang laufen und hielt ihn um 10.00 Uhr an, ohne dass jemand aus dem Auto stieg. Die Person fand das verdächtig und meldete es einem Sicherheitsbeamten, der die tote Frau und die toten Pudel in dem Auto entdeckte.

Weitere Einzelheiten des Falles werden derzeit von der Polizeistation Pathum Thani untersucht.

Die Watchdog Thailand Foundation (WDT) teilte die tragische Geschichte auch auf ihrer offiziellen Facebook-Seite. Viele thailändische Netizens kommentierten den Beitrag und drückten ihr Beileid aus.