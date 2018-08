BANGKOK: Bei den jüngsten landesweiten Razzien der Polizeikampagne „X-Ray Outlaw Foreigner“ haben Beamte 70 Ausländer festgenommen, darunter war eine 40 Jahre alte Frau aus Usbekistan mit sechs Jahren Overstay.

Sie hatte ihre Aufenthaltsgenehmigung um 2.002 Tage überzogen. An zweiter Stelle folgte ein Finne mit 1.101 Tagen Overstay. Die Polizei nahm nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Touristenpolizei, Generalmajor Surachet Hakpal, elf Ausländer wegen Überziehung der Aufenthaltsgenehmigung fest. Verhaftet wurden weiter 46 Personen, die illegal nach Thailand eingereist waren (23 aus Myanmar, neun aus Indien, sieben aus Kambodscha, fünf aus Laos und zwei aus Vietnam). Bei den Razzien wurden 75 Stätten aufgesucht, darunter waren „normale“ Schulen, internationale Schulen und Sprachschulen.

In der kommenden Woche will die Touristenpolizei 1.400 in Thailand lebende Nigerianer aufsuchen und feststellen, ob sie in kriminellen Aktivitäten involviert sind.