Frau aus Kasachstan beim Schwimmen ertrunken

PATTAYA: Eine 78-jährige Kasachin ist am Donnerstagmorgen vor dem Jomtien-Strand beim Schwimmen offenbar ertrunken.

Als Polizei und Rettungskräfte gegen 11 Uhr am Strand eintrafen, begannen Sanitäter umgehend mit der Wiederbelegung. Sie konnten aber das Leben der Frau nicht retten. Touristen und Betreiber von Liegestühlen hatten morgens beobachtet, wie die Ausländerin im Meer trieb. Mehrere Helfer brachten sie an den Strand und alarmierten die Polizei. Die Frau aus Kasachstan hatte mit ihrem Mann in einem Hotel nicht unweit von der Stelle, an der sie starb, übernachtet. In den Morgenstunden verließ sie allein das Zimmer und ging zum Strand. Die Polizei hat die Leiche zur Obduktion zum Police General Hospital in Bangkok geschickt.