BANGKOK: Am Donnerstag (9. März 2023) wurde eine Frau aus Myanmar vor einem bekannten Kaufhaus im Stadtteil Pratunam mit fünf Messerstichen niedergestochen und starb später im Krankenhaus, berichtet die thailändische Zeitung Matichon.

Pol. Capt. Siwa Klabphan, stellvertretender Leiter der Polizeistation Phayathai, eilte zusammen mit Gerichtsmedizinern, einem Pathologen des Ramathibodi Hospital und Rettungskräften der Ruamkatanyu-Stiftung zum Pratunam Market.

Dort fanden sie eine 34-jährige myanmarische Staatsangehörige in einer Blutlache an einem Bekleidungsstand liegend vor, mit Stichwunden an Oberkörper, Arm und Rücken.

Als ein Team des Phramongkutklao Hospital eintraf, wurde sie 30 Minuten lang wiederbelebt und dann ins Krankenhaus gebracht, wo sie jedoch später ihren Verletzungen erlag.

Die Polizei nahm ihren Angreifer, der ebenfalls aus Myanmar stammt, fest und brachte ihn zur Polizeistation Phayathai.

Der Verdächtige sagte gegenüber der Polizei, dass die beiden in der Nähe einen Obststand für denselben Arbeitgeber betrieben. Er behauptete, das Opfer habe ihrem Arbeitgeber berichtet, dass er hundert Meter weiter einen anderen Stand betreibe, nicht aufpasse und an seinem Handy hänge, was ihn verärgert und dazu geführt habe, dass er mit einem drei Zentimeter langen Messer auf sie eingestochen habe.

Er habe versucht zu fliehen, sei aber von der Polizei gefasst worden.