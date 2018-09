Fraport verlängert Vertrag mit Konzernchef

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport setzt auf Kontinuität an der Konzernspitze. Der Vertrag mit dem langjährigen Vorstandschef Stefan Schulte werde vorzeitig um fünf Jahre bis August 2024 verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Schulte stehe für eine klare Strategie, sei in der Branche bestens vernetzt und habe den MDax-Konzern in den vergangenen Jahren vorangebracht, hieß es. Sein Vertrag lief bisher bis 2019.

Der gelernte Bankkaufmann und promovierte Betriebswirt Schulte kam 2003 als Finanzvorstand zur Fraport. 2007 stieg er zum Vize-Chef auf, seit September 2009 ist er Vorstandsvorsitzender. Schulte steht zudem dem deutschen Flughafenverband ADV vor.

Fraport betreibt mit rund 21 000 Beschäftigten nicht nur Deutschlands größten Flughafen, sondern ist weltweit an 26 Airports beteiligt, darunter in Peru und Griechenland. Größter Anteilseigner ist das Land Hessen mit fast einem Drittel der Aktien.