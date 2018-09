PATTAYA: Ein 57 Jahre alter Franzose und dessen 31-jährige thailändische Frau haben in Pattaya einen Pick-up gestohlen und im Isaan verkauft.

Der Ford Ranger stand in Pattaya zum Verkauf. Der 48 Jahre alte Besitzer vertraute dem Paar, das angeblich den Wagen erwerben wollte, und gab dem Franzosen das Fahrzeug für eine Probefahrt. Das Paar fuhr mit dem Pick-up in den Isaan und fand einen Thai, der den Eintonner für 75.000 Baht kaufte, heißt es bei „Manager online“. Mit dem Geld machten der Franzose und seine Frau erst einmal Urlaub, in Ao Nang in der südlichen Provinz Krabi. Dort wurde das Paar festgenommen. Die Polizei hatte Überwachungskameras ausgewertet und stellte fest, dass der gestohlene Pick-up am 30. August einen Kontrollpunkt der Polizei in Sai Moon in der Provinz Yasothon passiert hatte. An den Namen des Fahrzeugkäufers will sich das Paar nicht mehr erinnern können.