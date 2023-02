BANGKOK: In Bangkok wurde ein Franzose verhaftet, der mit angeblichen engen Polizeikontakten Geld von zahlreichen Auswanderern in Pattaya erpresst haben soll.

Polizeigeneral Surachate Hakparn, stellvertretender nationaler Polizeichef, teilte der Presse am Donnerstag mit, dass der 58-Jährige am Mittwoch in einer Wohnanlage in der Phahon Yothin Road im Bangkoker Bezirk Chatuchak verhaftet wurde.

Gegen den Mann wurden in den letzten zwei Jahren mehrere Haftbefehle wegen Erpressung, Betrug und Nötigung erlassen.

Zuvor hatte der Verdächtige als freiwilliger Helfer die Polizeiarbeit unterstützt. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte er Gelegenheit gehabt, mit vielen Polizeibeamten für Fotos zu posieren.

Er wurde bereits früher verhaftet, kam aber gegen Kaution frei und blieb auf freiem Fuß. Er hat sein Visum seit dem 15. September 2020 nicht mehr verlängert.

Um einer Verhaftung zu entgehen, zog der Ausländer alle paar Wochen zwischen Hua Hin, Bangkok und Pattaya hin und her und mietete Zimmer, während er behauptete, seinen Pass verloren zu haben, sagte Polizeigeneral Surachate.

Die Ermittler verfolgten den Mann etwa vier Monate lang, bevor sie seinen letzten Aufenthaltsort erfuhren und ihn in der Eigentumswohnung in Bangkok festnahmen, in der er zwei Wochen lang gewohnt hatte, sagte der stellvertretende nationale Polizeichef.