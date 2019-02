Von: Redaktion DER FARANG | 06.02.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Sex mit Teenagern wirft die Polizei einem 51 Jahre alten Franzosen vor.

Laut dem Leiter der städtischen Polizei, Generalmajor Senit Samrarnsamruajkit, wurde der Verdächtige am 4. Februar in einem Hotelzimmer an der Soi Inthamara 47 festgenommen. Ein Computer-Notebook, eine Speicherkarte, zwei Festplatten, ein Camcorder, eine Kamera, ein Handy und acht Packungen Kamagra-Orangengelee (eine billigere Viagra-Version zur Behandlung von erektiler Dysfunktion) und 36 Kondome wurden beschlagnahmt. Der Franzose soll Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren im Stadion Huay Kwang abgeholt haben, um mit ihnen Sex zu haben.

Der Ausländer wurde in dem Hotelzimmer mit zwei Jungen im Alter von 14 Jahren erwischt. Beamte berichteten, sie hätten im Zimmer ein Stativ und einen Computer mit pornographischen Filmen gefunden, die die Jungen mit ihm sehen mussten. Die Polizei konfiszierte zudem ein Video von dem Franzosen, wie er Sex mit einem Teenager hat. Zwei Jungen sagten den Beamten, der Mann habe sie auf Facebook eingeladen, für 800 bis 1.000 Baht Sex zu haben.

Der stellvertretende Kommandeur der Polizeidivision, Oberst Nakarin Sukhonthawit, berichtete den Medien, Beamte hätten bemerkt, dass Teenager im Stadion ungewöhnlich viel Geld hätten, weil sie mit einem Ausländer ausgingen. Der Mann hat inzwischen zugegeben, Sexvideos mit einem Jungen aufgenommen zu haben. Die Beamten prüfen, ob er Videos ins Internet gestellt oder an andere Männer weitergeleitet hat. Der Franzose hatte in Singapur Französisch unterrichtet und sich seit einem Jahr mit den Jungen im Stadion angefreundet. Er lehrte sie Englisch und Fußball. Später lud er sie ein, mit ihm Sex zu haben. Die Polizei will den Franzosen wegen Sex mit Minderjährigen und Vergewaltigung von Kindern anklagen.