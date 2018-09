Written by: Redaktion DER FARANG | 04/09/2018

Ein Franzose soll in Pattaya den Freitod gewählt haben. Symbolbild: Fotolia.com

PATTAYA: Ein älterer Franzose wurde am Montagmorgen vor einem Condominium tot aufgefunden.

Der 80-Jährige hatte sich aus dem 17. Stock gestürzt. Eine Durchsuchung des Apartments brachte keine Anzeichen von Gewaltanwendung oder Raub. Der Ausländer hatte einen in Französisch geschriebenen Brief hinterlassen. Oberst Piyapong Eansarn von der Tourismuspolizei geht nach der vorläufigen Untersuchung von einem Selbstmord aus. Der 38-jährige thailändische Freund des Franzosen war frühmorgens zu einem Tempel gegangen und sagte aus, zuvor habe er noch mit dem Mann gesprochen. Der Franzose soll morgens Gymnastik betrieben haben und dann mit dem Aufzug in den 17. Stock gefahren sein. Kurz darauf hörte ein Wachmann etwas auf den Boden vor dem Gebäude fallen. Er ging nach draußen und fand den Toten.